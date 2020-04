Vietri: Dispostivi di protezione ai dipendenti comunali

“Alcuni settori dell’amministrazione comunale sono in questi giorni sottoposti ad una intensa attività lavorativa per garantire servizi essenziali che non possono essere interrotti o per specifiche attività aggiuntive, necessarie a fronteggiare le tante problematiche emerse con l’emergenza coronavirus. Si pensi al personale assegnato agli uffici che ricevono il pubblico o quello della polizia locale che, oggi, oltre a dover intensificare i servizi esterni, è impiegato nell’attività di solidarietà alimentare; attività che espongono i dipendenti comunali a relazionarsi costantemente con la cittadinanza.

Pertanto, alla luce dell’epidemia in atto e del rischio biologico a cui essi sono sottoposti, è bene che gli stessi siano tutelati al massimo ed abbiano in dote tutti i dispositivi di protezione individuale che necessitano per le prestazioni e interventi che, a volte, necessitano anche del contatto fisico. Essendo un obbligo del datore di lavoro, in questo caso del civico ente, tutelare i propri lavoratori sollecito l’amministrazione comunale, nell’ordine sindaco, assessori e dirigenti, a verificare che a tutto il personale dipendente che si rapporta all’utenza e alla cittadinanza siano stati distribuiti adeguati dispositivi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche, guanti in lattice, gel disinfettante e tute monouso, a secondo della specifica attività che gli stessi sono chiamati a svolgere. E’ necessario che tale materiale sia distribuito al personale sprovvisto e rifornito a coloro che ne chiedono il ricambio per usura o consumo. Rivolgendo un sincero ringraziamento ai dipendenti del comune per quanto stanno facendo in questi giorni difficili chiederò in consiglio comunale che si relazioni circa i DPI forniti in dotazione al personale dipendente poiché, in tale situazione, la sicurezza di ciascuno assume un carattere di priorità assoluta per tutta la comunità affinché venga debellato il contagio epidemico.”

Giampaolo Vietri – Consigliere Comunale – Fratelli d’Italia

Correlati

Commenta l'articolo: