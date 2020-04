Mit: oltre 7 milioni a piccoli comuni per interventi infrastrutturali

Approvato l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni. L’importo complessivo delle risorse è di 7.366.220 euro. Il decreto della Direzione generale Edilizia statale e interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pubblicato sul sito del Mit. Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti.

​L’elenco dei 39 comuni è nel decreto direttoriale allegato ed è consultabile sul sito www.mit.gov.it.

(foto di repertorio)

