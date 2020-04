Leporano: PC agli studenti per seguire lezioni on line

Nella giornata di ieri abbiamo provveduto a dotare di PC, i ragazzi delle quinte classi scuola primaria, e, terze medie della secondaria di primo grado, frequentanti L’Istituto comprensivo A. Gemelli che non erano dotati di un dispositivo per partecipare alle video-lezioni. Il dirigente scolasticoTavella, ha resettato e messo a disposizione i computer della scuola, per consentire a tutti di poter andare avanti con i programmi scolastici. Ringraziamo la Protezione Civile di Leporano per la grande collaborazione.

