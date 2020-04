Covid-19, nota dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Taranto

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Taranto condivide e sottoscrive l’appello pubblico dell’Ordine di Torino, che qui di seguito si riporta.

“È inaccettabile, per quanti hanno pagato il massimo tributo – pazienti e operatori sanitari – a questa sconvolgente tragedia, che si tenti di cancellare con un colpo di spugna “preventivo” le eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza. Adesso comunque non è il momento delle polemiche. Ora è tempo di impegnarsi tutti al massimo, ciascuno secondo le proprie forze e possibilità, in questa terribile battaglia.

Ma quando vinceremo la guerra – perché la vinceremo – i medici italiani, che ogni giorno salutano i propri colleghi strappati dal male alla vita, siate certi che non faranno sconti a nessuno.”

