Castellaneta Marina: arresto per furto in abitazione

Ladro sorpreso a rubare in una villa estiva. I carabinieri arrestano un 54enne, di Marina di Ginosa (TA)

Nel corso di un predisposto servizio per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i carabinieri della Stazione di Palagianello (TA), coadiuvati di colleghi della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta, hanno arrestato, per furto in abitazione, un 54enne di Marina di Ginosa.

I militari sono intervenuti a Castellaneta Marina dove il malvivente, dopo aver forzato la porta di ingresso di un’abitazione estiva disabitata, mediante l’uso di grimaldelli ed altri oggetti atti allo scasso, era intento ad asportare un televisore, un decoder Sky e un lettore dvd.

L’uomo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli oggetti usati per consumare il furto consistenti in una mazza in ferro, una tenaglia, una pinza ed uno scalpello, sono stati sequestrati. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

