Brindisi: al mercato contadino in dono ramoscelli d’ulivo per benedizione domenica delle Palme

Ramoscelli di ulivo in dono ai consumatori dagli agricoltori del Mercato contadino di Campagna Amica di Brindisi per la benedizione della Domenica delle Palme, un gesto simbolico per non rinunciare a momenti religiosi cari ai pugliesi, anche in questo momento di sacrificio doloroso ma necessario, con il blocco agli spostamenti e tutte le altre misure di prevenzione contro la diffusione della pandemia da Covid-19.

Una situazione – sottolinea Coldiretti Puglia – che sta sconvolgendo le abitudini delle famiglie che per le festività pasquali, soprattutto se c’è bel tempo, ogni anno approfittano per stare all’aria aperta a contatto con la natura insieme a parenti e amici, con brevi spostamenti in giornata, in una regione come la Puglia che può contare su 245mila ettari di aree naturali protette, di cui il 75,8% rappresentato da parchi nazionali – del Gargano e dell’Alta Murgia – e l’8,3% da aree naturali e riserve naturali marine. Le provincie che presentano la più alta percentuale di territorio soggetta a protezione sono quella di Foggia (51,5%) e Bari (27,7%).

Stavolta però per tutti i pugliesi pic nic all’aperto o i pranzi delle feste in agriturismo devono spostarsi per forza dentro le mura di casa. Ma per far vivere comunque ai cittadini pugliesi il contatto con il verde è stato ottenuto – riferisce la Coldiretti – il chiarimento dal Governo sul via libera alla vendita di piante e fiori in supermercati, mercati, punti vendita e vivai. Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni i vivai continuano a lavorare per garantire la massima qualità ma si stanno organizzando anche – continua la Coldiretti – per fare consegne a domicilio, con contatti per telefono o mail. E la Coldiretti invita tutti gli italiani a mettere fiori e piante nei propri giardini, orti e balconi come segno benaugurante della primavera che segna il momento del risveglio con la mobilitazione #balconifioriti.

“Lanciamo ora un appello alla grande distribuzione, ai mercati e a tutti i punti vendita aperti affinché promuovano la vendita di fiori e piante Made in Puglia perché fiore e piante tricolore aiutano a vincere la paura e portano felicità nelle case e nelle nostre vite. Invitiamo tutti cittadini ad adornare i balconi, le finestre, dando un segnale positivo al mondo, perché il fiore è il simbolo della resilienza e della voglia dei pugliesi di non farsi sopraffare dalla paura”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, chiedendo l’adesione alla campagna #balconifioriti.

E proprio per sostituire gli abbracci, Giuseppe Caporale, responsabile del settore florovivaistico di Coldiretti Puglia, ha lanciato l’iniziativa ‘DAMM NU VES!’, dove ‘ves’ in canosino è “bacio” ma che qui suona come un “vaso”. L’iniziativa solidale, ideata dall’azienda Caporale, realizzata in collaborazione con Il Comune di Canosa di Puglia, nasce con l’obiettivo di dare sostegno alla comunità e alle famiglie più bisognose del territorio in piena emergenza Coronavirus. Con l’acquisto di tre diverse tipologie di piantine, una fragola, una Polygala o un Jasminum i cittadini potranno partecipare alla raccolta fondi e il 50% del ricavato sarà devoluto in beneficenza e per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie più fragili.

Al contempo per rispettare le limitazioni agli spostamenti e garantire il rispetto della tradizione a tavola gli agricoltori di Campagna Amica si sono organizzati in tutta Italia anche per la consegna a domicilio dei prodotti tipici e di qualità del territorio. L’obiettivo della Coldiretti è garantire a tutti una tavola di Pasqua “apparecchiata” a casa direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

