Alla crisi rispondiamo con l’innovazione: Programma Sviluppo riparte “a distanza”

«La partenza dei prossimi corsi attraverso il sistema di formazione a distanza è la prova che dalla crisi possono nascere nuove occasioni di crescita». Lo ha affermato Silvio Busico, direttore generale di Programma Sviluppo che da lunedì darà avvio ai percorsi formativi utilizzando esclusivamente tecnologie innovative. «già da tempo – ha spiegato Busico – lavoravamo a una piattaforma di elearning, ma con l’emergenza in corso abbiamo accelerato i lavori di completamento della piattaforma per permettere ai nostri corsisti di non sprecare questo tempo, ma di utilizzarlo al meglio per continuare e costruire il proprio futuro».

Dopo la sospensione disposta due settimane fa, infatti, Programma Sviluppo nelle prossime ore riprenderà attraverso la piattaforma elearnig.programmasviluppo.it le lezioni per i ragazzi dell’obbligo formativo: «Già all’indomani del lockdown che ci ha costretti a salutare momentaneamente corsisti e aule, abbiamo lavorato senza sosta alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche in grado dare continuità ai servizi formativi che quotidianamente eroghiamo ai cittadini e alle aziende pugliesi. Siamo partiti da una base consolidata, mettendo a frutto i know how e le tecnologie che, già in passato, ci hanno permesso di erogare formazione a distanza ad alcune aziende. Ma anche investendo in formazione interna e in nuova tecnologia, per ampliare la platea di utenti raggiungibili».

Non solo. Nelle prossime ore l’istituzione formativa, che il 4 aprile compie 18 anni di attività sul territorio, con sedi a Taranto, Bari, Francavilla, Galatina e Lecce aprirà le iscrizioni a circa 20 nuovi corsi di Garanzia Giovani che, proprio grazie all’utilizzo di piattaforme online, non avranno vincoli territoriali: «siamo felici – ha aggiunto il direttore generale – anche di questa nuova esperienza che potrà unire corsisti di diverse province: per la prima volta i nostri corsi creeranno connessioni tra ragazzi pugliesi e siamo certi che sarà un successo».

Dalla «Automazione industriale» alla «Gestione e promozione di un fashion blog 2.0», dalla «Certificazione di Lingua Inglese» con il livello B1 al corso «Make up artist» fino alle «Tecniche di fotografia digitale e videoediting» e la «Sicurezza delle reti informatiche e protezione dei dati». Un ricco catalogo a disposizione dei giovani tra i 16 e i 29 anni che vorranno impiegare questo tempo per acquisire competenze e affrontare al meglio il mondo del lavoro.

Ma con la nuova piattaforma, inoltre, Programma Sviluppo riparte anche con la formazione aziendale gratuita: «per le tante aziende che in queste momento sono costrette a rallentarsi o addirittura fermarsi – ha evidenziato il manager pugliese – questa è l’occasione per dedicarsi alla formazione dei propri dipendenti: non solo perché è gratuita, ma perché accrescere ora le conoscenze del proprio personale, significa mettere le aziende in condizioni di ripartire più velocemente e con uno slancio maggiore». Il lancio della piattaforma elearning, infine, per Busico è la dimostrazione di come, con sacrificio, ottimismo e volontà, si possano raggiungere risultati importanti anche nei momenti difficili: «la nostra è una piccola storia di resilienza – ha concluso Busico – non ci siamo fatti spezzare da questo momento difficile, ma nel giorno in cui Programma Sviluppo diventa maggiorenne abbiamo puntato sulle competenze maturate in questi anni e dato una nuova forma all’offerta formativa.

Alla crisi, insomma, abbiamo risposto con l’innovazione, con una nuova piattaforma di e-learning che abbiamo ribattezzato Future Lab. Perché è da quella piattaforma che, nelle nostre aule digitali, anche in questi giorni difficili, continueremo a costruire futuro».

