Melucci: “Ben arrivata sulla Terra del 2020 ad ArcelorMittal”

“Impianti in standby e lavoratori al sicuro a casa, con buona pace dei ricavi? Ben arrivata sulla Terra del 2020 ad ArcelorMittal. Hanno finalmente scoperto la pandemia globale e compreso i sacrifici di qualunque impresa mondiale. Tanto, se non spengono tutto per il Coronavirus, lo devono fare per le emissioni inquinanti che ancora provocano e per effetto dell’Ordinanza Sindacale che pende sulle loro teste. Lasciassero in pace il Prefetto di Taranto e si preparassero senza ulteriori indugi. Voglio proprio vedere se il Governo del green new deal e del lockdown questa volta si macchierà dell’onta di creare per loro deroghe inumane.”

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

