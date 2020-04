Infrastrutturazione idrica pluviale, dalla Regione 2,4 mln ai Comuni di San Giorgio J. e Palagiano

Finanziati dalla Regione Puglia, su proposta dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, opere di infrastrutturazione per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali in diversi comuni pugliesi.

Si tratta di lavori di ammodernamento, individuati all’interno di uno specifico Tavolo tecnico, che verranno finanziati per dotare di un servizio idrico integrato più efficiente molte zone della nostra regione. Grazie a questi fondi potranno essere realizzati interventi di potenziamento ed adeguamento alle reti di fogna nera e bianca, nonché alle strutture depurative.

Opere importanti dunque, per cui ringraziamo il collega Giovanni Giannini per il lavoro profuso, necessarie per garantire sicurezza nei nostri centri abitati, ottimali condizioni igienico-sanitarie alla popolazione oltre a preservare maggiormente il nostro ambiente. Per la provincia di Taranto, beneficeranno di questi fondi il Comune di San Giorgio Jonico ed il Comune di Palagiano per un importo di 1milione e 200mila euro ciascuno, per la realizzazione di stralci funzionali alla rete fognaria, alla raccolta e alla gestione delle acque meteoriche.

Lo scrive Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

