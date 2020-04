Azzaro: «Decisione senza precedenti di Cassa depositi e prestiti, ora più servizi alla comunità»

Niente pagamento delle rate 2020 per quanto riguarda i mutui contratti dalle pubbliche amministrazioni con Cassa depositi e prestiti. Che accoglie così le richieste dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e dell’Unione delle province d’Italia (Upi). I soldi resteranno quindi ai Comuni e alle Province, essendo senza vincoli di destinazione, potranno essere impiegati anche per fronteggiare l’emergenza in corso legata alla pandemia da Covid – 19.

«Si tratta – commenta, in una nota stampa, il consigliere provinciale e comunale del Pd, Gianni Azzaro – di una decisione senza precedenti, che si rivolge al bene delle comunità. In passato, più volte, in diverse e recenti occasioni, ho sottolineato – ricorda l’esponente del Partito democratico – la necessità di garantire servizi essenziali per i cittadini e di salvaguardare gli equilibri di bilancio visto che gli enti locali si trovano, in queste settimane, sotto una particolare pressione. In alcune realtà, ma non è il caso di Taranto (Comune e Provincia intendo), c’è persino il rischio del dissesto».

Per queste ragioni, il consigliere provinciale nonché referente Cis per l’Amministrazione Gugliotti, «ringrazia Cassa depositi e prestiti, l’Anci, l’Upi e il Governo, che hanno subito sostenuto le richieste avanzate dagli amministratori locali. Si pagheranno – precisa Azzaro – solo gli interessi e non le rate relative alla quota capitale. Naturalmente, in questo modo, si libereranno in bilancio risorse finanziarie importanti da destinare ai cittadini e alle imprese».

Inoltre, la decisione di Cassa depositi e prestiti comprende anche una più estesa rinegoziazione dei mutui. Oltre all’immediata disponibilità finanziaria (1,1 miliardi di euro il totale per tutti gli enti locali italiani), «si potrebbe aggiungere – osserva il consigliere comunale e provinciale del Pd – una riduzione delle rate future, per l’allungamento della durata di molti dei prestiti esistenti».

