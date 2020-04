ASL Br su termoscanner al Perrino

Un termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea di dipendenti, pazienti e visitatori sarà installato all’ingresso pedonale dell’ospedale Perrino di Brindisi. A donare l’apparecchio la segreteria provinciale della Fials (Federazione autonomie locali sanità) di Brindisi.

Un ventilatore polmonare, invece, è stato donato alla Asl di Brindisi dalla Cisl provinciale.

“Ringrazio vivamente la Fials e la Cisl della provincia di Brindisi – dice il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone – e nello stesso tempo colgo l’occasione per esprimere il mio apprezzamento per tutti quelli che attraverso le loro donazioni stanno offrendo un significativo sostegno al nostro lavoro”.

