Martina Franca: buoni spesa per le famiglie bisognose, disponibile la modulistica

Disponibili online il modulo per fare richiesta del buono spesa e l’avviso per le attività commerciali che vogliono convenzionarsi con il Comune

Sul sito del Comune di Martina Franca (Speciale Coronavirus Martina Franca/Buoni spesa/Moduli e istanze) è disponibile l’istanza di richiesta del buono spesa.

E’ possibile utilizzare due alternative: compilare il modulo online e spedirlo sempre in modalità telematica o stamparlo e inoltrarlo al protocollo generale. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del giorno 10/04/2020. Di seguito il link alla pagina

https://www.comune.martinafranca.ta.it/pagina1313_moduli-e-istanze.html

Disponibile, inoltre, la modulistica per le attività commerciali che vogliono convenzionarsi con il Comune. Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o di beni di prima necessità (farmacia e/o parafarmacie) che a tutt’oggi risultano in esercizio secondo le liberatorie del quadro normativo in vigore. Con la richiesta di iscrizione nell’elenco, l’esercente si impegna a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento all’importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale.

Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni Spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico – misure di contenimento emergenza sanitaria da Covid-19 – mediante la compilazione del modello scaricabile al seguente link: https://www.comune.martinafranca.ta.it/pagina1313_moduli-e-istanze.html

La domanda compilata va inoltrata a protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

