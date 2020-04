Emergenza COVID-19, l’amministrazione Melucci apre un conto per la solidarietà alimentare

Chiunque voglia effettuare donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, come previsto dall’ordinanza 658 della Protezione Civile Nazionale, potrà farlo utilizzando il conto corrente messo a disposizione dall’amministrazione Melucci presso la tesoreria comunale.Si tratta di una possibilità aperta a cittadini e imprese che, in questo modo, potranno convogliare la loro solidarietà in un unico canale istituzionale, concentrando le risorse al fine di distribuirle capillarmente.

L’IBAN del conto, aperto presso la Banca di Puglia e Basilicata, è IT 29 Y 05385 15805 000000109740.