Buoni spesa, il video del sindaco Melucci che spiega come ottenerli

Approvata dalla Giunta Comunale la Delibera n. 79/2020, che vara formalmente a Taranto il servizio di erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dei riflessi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sostegno che come noto opera a valere sulle risorse straordinarie stanziate dalla Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile nazionale.

Il modulo di richiesta adottato è disponibile da stasera sul sito del comune di taranto e ricade sotto la gestione della Direzione Servizi Sociali del Civico Ente, che si occuperà della rendicontazione, dei controlli e degli altri aspetti tipicamente amministrativi. A partire dal 6 aprile 2020, il modulo debitamente compilato potrà essere inviato tramite email all’indirizzo buonispesa@comune.taranto.it, oppure consegnato a mano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, negli uffici del Comando della Polizia Locale di via Acton, 77, dove sarà possibile anche ritirare i buoni spesa nei diversi tagli.

Sempre da lunedì 6 aprile 2020, sarà anche visionabile sul sito internet del Comune di Taranto la lista degli esercizi commerciali che intendono aderire allo specifico avviso pubblico previsto dalla deliberazione.

Avviato il servizio, sarà valutata la possibilità di allestire ulteriori punti di distribuzione dei buoni spesa all’interno delle sedi comunali.

Molte aziende e associazioni che operano sul territorio cittadino e provinciale stanno offrendo il loro contributo per sostenere, attraverso l’Asl ionica, la parte più debole della società. Una vera e propria corsa alla solidarietà in questo particolare momento di emergenza.

È giusto tributare loro la nostra gratitudine, quindi, perché attraverso l’amministrazione comunale passa il sentimento di una città intera. Questi benefattori, ognuno secondo le proprie disponibilità e in maniera differente, stanno sostenendo gli sforzi della sanità territoriale per migliorare la risposta al contraccolpo della pandemia: dispositivi di protezione, attrezzature, risorse economiche, tutto è indispensabile in questo frangente difficile.

«L’emergenza deve tirare fuori il meglio di noi – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – e il gesto compiuto da questi benemeriti, che siano singoli, imprese o associazioni, dimostra che sta già accadendo. Il contributo che stanno offrendo è prezioso e ci rincuora, perché dimostra che non siamo soli nell’affrontare questa pandemia, capace di ribaltare anche le più radicate convenzioni sociali. E su questi esempi che ricostruiremo le nostre certezze, quando sarà tutto passato, sulla capacità di chi in un momento di difficoltà non si è chiuso al territorio, ma ha saputo esserne parte integrante».

Di seguito e in ordine alfabetico, i nomi dei benefattori che, secondo le informazioni fino a oggi in nostro possesso, hanno offerto il loro contributo all’Asl di Taranto. Li ringraziamo, così come ringrazieremo ogni realtà della cui benemerenza verremo a conoscenza nei prossimi giorni. Accanto a loro, ringraziamo anche chiunque nelle settimane scorse, e nelle prossime, ha offerto e offrirà il proprio sostegno all’amministrazione comunale, una schiera altrettanto vasta di buoni esempi.

