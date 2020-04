Bonus, buoni spesa e rinvii: i provvedimenti adottati dall’amministrazione Melucci tradotti in infografiche

Dai buoni spesa predisposti dalla Protezione Civile Nazionale ed erogati dalla Direzione Servizi Sociali, ai bonus comunali destinati a famiglie, start up e artisti previsti nel bilancio di prossima approvazione, fino al rinvio delle scadenze di tasse e tributi comunali per alleggerire i contribuenti in questo particolare momenti, l’amministrazione Melucci ha predisposto alcune infografiche per rendere più comprensibile la portata di questi provvedimenti.

