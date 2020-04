Melucci: “Non dobbiamo cedere di un millimetro davanti al Coronavirus”

“I dati di ieri parlavano di 38 casi accertati di coronavirus a Taranto città, ma medici e scienziati ogni giorni ci dicono che tanta gente può essere asintomatica; ciò significa che è positiva al coronavirus e non lo sa. Non lo sa, ma può contagiare. Per questo torno a dirvi che non intendo mandare messaggi diversi da quelli fino ad oggi veicolati a parole e con ordinanze molto restrittive anche rispetto ai Dpcm.

Il governo deve probabilmente cercare di tenere botta circa le migliaia di attività produttive che rischiano fortemente di essere compromesse nella loro economia dal virus, ma io torno a dire che jogging e passeggiate all’aperto devono essere bandite nel primo caso e ridotte al minimo indispensabile nel secondo.

Non cediamo adesso. Faremo in modo di aiutare le nostre piccole, medie e grandi imprese e torneremo a fare attività motoria all’aperto quando questo coronavirus ce lo saremo messo alle spalle. Saremo tutti provati, certo, ma vivi e pronti a ripartire.

Non possiamo rischiare la salute e intasare ospedali che potrebbero così non essere in grado di curarci. Non dobbiamo, adesso, cedere di un millimetro davanti al Coronavirus.”

Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

