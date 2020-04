Grottaglie aiuta Grottaglie: parte la raccolta fondi della Croce Rossa

Grottaglie in questo momento si stringe in un abbraccio collettivo affinché nessuno, a causa dell’emergenza Coronaviurs, resti indietro.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Grottaglie in collaborazione con il Comune di Grottaglie apre una raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà e per acquistare dispositivi di protezione individuale per i volontari della Croce Rossa, in queste settimane, in prima linea sul territorio per fornire assistenza ai cittadini in stretta collaborazione con i Servizi sociali comunali.

I fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare buoni spesa da donare alle famiglie che in questo momento vivono un momento di fragilità economica e saranno sommati a quelli che verranno erogati con fondi ministeriali. PER DONARE Tramite Bonifico Bancario

Conto intestato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Grottaglie

IBAN: IT 52 L 08817 78890 003000008714

Nella causale specificare se la donazione è per BUONI SPESA o DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (esempio causale: EMERGENZA COVID19, BUONI SPESA oppure EMERGENZA COVID19, DISPOSITIVI) Tramite Piattaforma Gofundme (pagamenti con Carte di Credito)

PER BUONI SPESA:https://bit.ly/3dKfy5X

PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: https://bit.ly/2UxH6E2

