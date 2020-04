Buoni spesa, l’amministrazione Melucci definisce le modalità

Approvata oggi dalla Giunta Comunale la Delibera n. 79/2020, che vara formalmente a Taranto il servizio di erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dei riflessi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sostegno che come noto opera a valere sulle risorse straordinarie stanziate dalla Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile nazionale.

Il modulo di richiesta adottato sarà disponibile da stasera sul sito “www.comune.taranto.it” e ricade sotto la gestione della Direzione Servizi Sociali del Civico Ente, che si occuperà della rendicontazione, dei controlli e degli altri aspetti tipicamente amministrativi.

A partire dal 6 aprile 2020, il modulo debitamente compilato potrà essere inviato tramite email all’indirizzo buonispesa@comune.taranto.it, oppure consegnato a mano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, negli uffici del Comando della Polizia Locale di via Acton, 77, dove sarà possibile anche ritirare i buoni spesa nei diversi tagli.

Sempre da lunedì 6 aprile 2020, sarà anche visionabile sul sito internet del Comune di Taranto la lista degli esercizi commerciali che intendono aderire allo specifico avviso pubblico previsto dalla deliberazione odierna.

Il commento del sindaco Rinaldo Melucci: «Rispetto alla ricognizione dell’ordinanza della Protezione Civile, che aveva lasciato ampia discrezionalità agli enti locali sulla definizione dei criteri, abbiamo evitato di appesantire i cittadini di ulteriori passaggi amministrativi, come la presentazione di Isee, semplificando al massimo le procedure. Anche questo è un modo per andare incontro alle esigenze delle fasce di popolazione che beneficeranno di questa misura».

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: