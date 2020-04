Aggiornamento pazienti ricoverati presso l’ospedale “Moscati”

L’ASL Taranto rende noto che l’ospedale Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alla data del 1° aprile 2020, n. 68 pazienti, così distribuiti:

· – n. 7 presso il reparto di Rianimazione;

· – n. 26 presso il reparto di Pneumologia;

· – n. 30 presso il reparto Malattie Infettive;

· – n. 5 presso il reparto di Medicina.

Quasi tutti i degenti sono pazienti Covid. Alcuni di loro sono in attesa di primo tampone, altri in attesa del secondo tampone per la conferma.

I pazienti sono seguiti secondo i protocolli operativi definiti dalle autorità nazionali e regionali e i parenti sono costantemente informati circa la situazione dei propri congiunti.

Correlati

Commenta l'articolo: