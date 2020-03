Le misure di sostegno del Comune di Taranto

https://youtu.be/XBnHR23LroI

Il lavoro dell’amministrazione comunale di Taranto è concentrato nella predisposizione delle misure necessarie per alleggerire i cittadini, in questo particolare momento, dal peso di tasse e tributi. Contestualmente, si continuano a predisporre provvedimenti per sostenere particolari categorie, compresa la definizione delle modalità per consentire agli aventi diritto di accedere alle risorse predisposte dalla Protezione Civile nazionale tramite ordinanza.

«Partiamo proprio da quest’ultima misura – ha spiegato il sindaco Melucci – per la quale sono stati destinati al Comune di Taranto circa 1,4 milioni di euro. Abbiamo studiato le note esplicative Anci e andremo in giunta per adottare il modello necessario per fare domanda e le modalità di accesso. In prima istanza, abbiamo previsto buoni spesa da 30 e 50 euro settimanali, al massimo 10 per famiglia, da consumare nell’arco temporale di due mesi». Per il momento, questa misura sarà destinata a chi non è titolare di altre misure, sia nazionali, sia regionali, come il reddito di cittadinanza. «Non è escluso che le successive economie – ha dichiarato ancora il primo cittadino – possano consentirci di ampliare la platea degli aventi diritto».

Tra gli interventi contingenti, inoltre, si registra anche il rinvio di alcune scadenze. «Parliamo di Tari e tributi minori, Tosap e pubblicità nello specifico – ha aggiunto Melucci –, per offrire ai contribuenti la possibilità di avere maggiore liquidità in questo particolare periodo. La prima rata Tari è stata rinviata a fine luglio, i tributi minori a fine giugno per chi l‘aveva in scadenza a marzo».

Con l’imminente approvazione del bilancio, inoltre, si darà via libera ad alcune misure già annunciate nei mesi scorsi, a sostegno di famiglie, imprese e cultura. «Abbiamo 300mila euro da destinare al “bonus bebè” – ha aggiunto il primo cittadino –, altri 100mila euro rappresenteranno la dotazione per sostenere le start up giovanili, che individueremo successivamente, e 30mlia euro finiranno nei progetti dell’art bonus, idee da riversare nel percorso tracciato dalla prospettiva di Taranto capitale della Cultura».

Altre misure sono allo studio da parte dell’amministrazione Melucci, che è al lavoro non solo per governare l’emergenza, ma anche per seminare il post Coronavirus. «Continuiamo a lavorare per la comunità – ha concluso il sindaco – ricordando ai cittadini che devono fare la loro parte, rimanendo a casa».

