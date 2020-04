Covid-19, sviluppi contagio ArcelorMittal

Covid 19, i sindaci scrivono al Prefetto di Taranto.

“Illustrissimo,

a seguito dell’avvenuto accertamento di un caso di positività che ha riguardato un dipendente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, considerata l’alta densità di lavoratori dell’intera Provincia di Taranto sia tra i dipendenti diretti che indiretti, ritenuto che, nei giorni precedenti all’accertamento del caso, il dipendente possa essere venuto in contatto con altri colleghi i quali possono essersi infettati rappresentando essi stessi potenziali vettori del virus, considerata la libera circolazione di detti lavoratori, all’interno del territorio ionico, per giustificato motivo, nonostante il decreto prefettizio del 26/03 u.s. con il quale si determinava in complessive 5500 unità lavorative il numero minimo per garantire la marcia degli impianti in piena sicurezza, Voglia S.E. Illustrissima riconsiderare quanto previsto da tale decreto per meglio tutelare la salute pubblica, inducendo la Società proprietaria dello stabilimento ad adottare il regime di “comandata” , con la esclusiva finalità di evitare danni agli impianti e rischi di incidente rilevante.

Certi di una vostra celere risposta, l’occasione è gradita per porgervi cordiali saluti.”

Antonio Minò Sindaco Comune di Avetrana Dario Iaia Sindaco Comune di Sava Onofrio Di Cillo Sindaco Comune di Carosino Vito Antonio Punzi Sindaco Comune di Montemesola Michele Schifone Sindaco Comune di Torricella Giuseppe Grassi Sindaco Comune di Monteparano Luca Lopomo Sindaco Comune di Crispiano Giampiero Barulli Sindaco Comune di Mottola Antonio Cardea Sindaco Comune di Faggiano Rosaria Borracci Sindaca Comune di Palagianello Giuseppe Fischietti Sindaco Comune di Fragagnano Domenico Pio Lasigna Sindaco Comune di Palagiano Vito Parisi Sindaco Comune di Ginosa Fabrizio Quarto Sindaco Comune di Massafra Ciro D’Alò Sindaco Comune di Grottaglie Roberto Iacca Sindaco Comune di Roccaforzata Cosimo Ciura Sindaco Comune di Monteiasi Cosimo Fabbiano Sindaco Comune di San Giorgio Ionico Vincenzo Damiano Sindaco Comune di Leporano Giuseppe Tarantino Sindaco Comune di San Marzano di S.G. Antonietta D’Oria Sindaca Comune di Lizzano Alfredo Longo Sindaco Comune di Maruggio Rinaldo Melucci Sindaco Comune di Taranto Francesco Andrioli Sindaco Comune di Statte Giovanni Gugliotti Sindaco Comune di Castellaneta

Vito Punzi, Sidaco Montemesola e Presidente Unione Comuni Montedoro specifica: “La lettera è firmata da molti miei colleghi sindaci, questo non significa, che chi manca non sia in linea con quanto richiesto, ma solo che non sono risucito ad avere il contatto con tutti, per ovvie ragioni legate ad una non semplice ed immediata risposta alla richiesta di sottoscriverla. Credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi sindaci e non solo.”

