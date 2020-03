Aggiornamento pazienti ricoverati presso l’ospedale “Moscati”

L’ASL Taranto rende noto che l’ospedale Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alla data del 31 marzo 2020, n. 57 pazienti, così distribuiti:

· – n. 7 presso il reparto di Rianimazione;

· – n. 24 presso il reparto di Pneumologia;

· – n. 26 presso il reparto Malattie Infettive.

Si tratta, per la maggior parte, di pazienti risultati positivi al test Covid. Alcuni di loro sono in attesa del secondo tampone per la conferma.

I pazienti sono seguiti secondo i protocolli operativi definiti dalle autorità nazionali e regionali e i parenti sono costantemente informati circa la situazione dei propri congiunti.

L’ASL Taranto invita i cittadini a continuare a rispettare scrupolosamente la normativa sugli spostamenti e le raccomandazioni del Ministero della Salute, al fine di ridurre le possibilità di contagio.

Correlati

Commenta l'articolo: