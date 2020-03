Programma delle celebrazioni della Settimana Santa presiedute dall’Arcivescovo di Taranto

In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, alla luce di tutte le misure restrittive in atto, si rende noto il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dall’Arcivescovo Mons. Santoro a Taranto.

Tutte le celebrazioni non prevedono assolutamente il concorso di fedeli ma solo la partecipazione di alcuni sacerdoti collaboratori e di soli due operatori per la trasmissione audio e video di ogni liturgia e preghiera per garantire la vicinanza e la massima comunione spirituale con il Popolo di Dio.

Domenica 05 aprile 2020

Domenica delle Palme e della Passione del Signore

09.30 Cattedrale San Cataldo Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo e Santa Messa

Giovedì Santo 09 aprile 2020

09.30 Cattedrale San Cataldo Preghiera dell’Ora media e meditazione di Mons. Arcivescovo per tutti i sacerdoti (collegati via web)

17.30 Cattedrale San Cataldo Santa Messa nella Cena del Signore

23.45 Chiesa San Domenico Maggiore Preghiera dinanzi all’effige della Vergine Addolorata

Venerdì Santo 10 aprile 2020

15.00 Santuario Santissimo Crocifisso Azione liturgica della Passione del Signore

19.30 Parrocchia Maria SS.ma del Monte Carmelo Preghiera dinanzi all’effige di Gesù Morto

Sabato Santo 11 aprile 2020

10.00 Cimitero San Brunone Preghiera per tutti i defunti

21.30 Cattedrale San Cataldo Veglia Pasquale nella Notte santa

Domenica 12 aprile 2020

Pasqua di Risurrezione del Signore

09.00 Dall’esterno della Casa circondariale di Taranto Benedizione Apostolica

09.45 Dall’esterno dell’Ospedale Santissima Annunziata Benedizione Apostolica

10.30 Dall’esterno Ospedale San Giuseppe Moscati Benedizione Apostolica

18.00 Cattedrale San Cataldo Santa Messa

