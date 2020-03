Covid-19, positivo operaio ArcelorMittal

Fonti ASL confermano che è risultato positivo al Covid-19 l’operaio dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, addetto agli impianti di ossigeno (reparto PGT), al quale nella serata di ieri è stato effettuato il tampone. L’uomo aveva accusato un malore e febbre venerdì sera mentre era in fabbrica ed è tornato a casa in taxi, per restare in isolamento. Dato il perdurare della febbre, è stato trasportato all’Ospedale Moscati di Taranto e sottoposto all’esame che ha rivelato la presenza del virus.

Ora si dovrà sottoporre al test anche chi ha avuto contatti con l’operaio negli ultimi giorni, compresi i colleghi di lavoro.

