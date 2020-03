Viggiano: «L’amministrazione Melucci porterà avanti la battaglia per la tutela della salute»

I commissari di governativi di Ilva in AS (Amministrazione Straordinaria) hanno scritto al sindaco Rinaldo Melucci annunciando che ricorreranno contro l’ordinanza del 27 febbraio.

«In questo modo – il commento dell’assessore Francesca Viggiano – hanno mostrato palesemente da che parte stanno: dalla parte degli interessi economici e del profitto, non certamente dalla parte della città di Taranto e della tutela della salute dei suoi cittadini. Eppure il Governo, proprio in questi giorni, ha ribadito che la salute è un bene imprescindibile, lo ha dichiarato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ogni nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus».

La posizione dei commissari, quindi, è in netta controtendenza rispetto a quella del Governo che li ha nominati. «Per noi non cambia niente – ha concluso Viggiano -, l’amministrazione e il sindaco continueranno a portare avanti la battaglia per la tutela della salute di tutta la città».

