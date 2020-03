Castellaneta, consiglio comunale in modalità mista: potrà tenersi anche in videoconferenza

Le sedute degli organi istituzionali del Comune di Castellaneta si svolgeranno anche tramite videoconferenza. Giunta, Consiglio e Commissioni potranno continuare a lavorare, evitando il blocco della macchina amministrativa, durante l’emergenza coronavirus.

Si partirà con il Consiglio comunale di lunedì 30 marzo alle ore 10:00, una seduta che si terrà in forma ibrida, trattandosi della prima applicazione di questa importante innovazione, ovvero con la possibilità dei consiglieri di partecipare nella forma tradizionale, presenziando fisicamente, o in alternativa in modalità virtuale, collegandosi con il proprio dispositivo (PC, notebook, tablet, smartphone) alla rete internet.

Per l’occasione, il Consiglio comunale si terrà fisicamente nell’inedita sede dell’Auditorium “7 Febbraio 1085”, luogo che consente il rispetto delle prescrizioni delle norme igienico sanitarie per contrastare la diffusione del covid-19. In alternativa, i Consiglieri potranno scegliere di partecipare tramite la piattaforma WEbex, software che consente la registrazione delle sedute e la gestione delle votazioni. All’ordine del giorno del Consiglio, oltre alla comunicazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari, la ratifica D.G.C. 2 del 30.01.2020 con variazioni al Bilancio 2020/2021, ovvero di entrate da finanziamenti statali e regionali per € 487.000, inerenti verifiche ai solai degli edifici scolastici, bonifiche ambientali e manutenzione strade di Castellaneta Marina.

«Siamo pronti a garantire la continuità amministrativa dell’Ente – commenta il Presidente del Consiglio comunale Simonetta Tucci – con l’adozione della piattaforma di videoconferenze più utilizzate dalle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, trattandosi della prima applicazione di questa nuova tecnologia, non abbiamo voluto precludere la possibilità ai Consiglieri di scegliere se partecipare in luogo fisico o in videoconferenza. Pertanto, il Consiglio si terrà in modalità mista, cogliendo la semplificazione normativa offerta dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020».

Sul sito del Comune arriva Rita, l’assistente virtuale che risponde alle domande sul decreto #iorestoacasa

I cittadini castellanetani sempre aggiornati e più informati con Rita, l’assistente virtuale intelligente progettata per rispondere alle domande frequenti sul decreto #IoRestoaCasa. Anche il Comune di Castellaneta ha infatti aderito all’iniziativa nazionale di Exprivia, con il supporto tecnologico di QuestIT, azienda di Siena che ha sviluppato il sistema di Intelligenza Artificiale, in grado di analizzare le richieste degli utenti e di rispondere in tempo reale, mediante interazione vocale, a ogni domanda su attività consentite e vietate, spostamenti, autodichiarazioni e a ogni altra questione trattata nel decreto.

L’assistente virtuale Rita, così chiamata in onore di Rita Levi Montalcini, è già presente sulla prima pagina del sito del Comune, rilasciando informazioni sulle linee guida contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020 aggiornate in tempo reale in base alle ordinanze sindacali in vigore.

Il chatbot Rita è dotato di un sistema di autoapprendimento intelligente per cui, sulla base delle conversazioni e delle interazioni con il soggetto umano, fornisce in modo rapido e puntuale la risposta più pertinente alla domanda che a esso viene rivolta, migliora la sua conoscenza di base e, può invitare l’utente a essere più preciso nella formulazione della domanda con suggerimenti automatici presenti nella chat.

Rita è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è possibile accedervi da computer, tablet, smartphone o qualsiasi ulteriore dispositivo mobile con connessione a internet.

«Siamo grati ad Exprivia – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – per questo importante supporto tecnologico messo con generosità a disposizione della nostra città, che si affianca a tutte le altre iniziative che abbiamo messo in campo, sin dalle prime ore di questa emergenza, con la nostra campagna di comunicazione #StattaCast, con l’obiettivo di stare al fianco di tutti i nostri concittadini».

