Turco: “Confronto con Confindustria su CIS”

Anche Confindustria Taranto fra gli interlocutori del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sen. Mario Turco in occasione del giro di confronti mirati alla ricognizione degli interventi Cis per Taranto. In una lettera all’esponente di Governo, Confindustria ribadisce la fondamentale importanza di mantenere la centralità delle imprese del territorio

Fare in modo che il sistema produttivo e imprenditoriale del territorio, oggi ancor più di ieri, diventi protagonista degli interventi programmati nell’ambito del Cis, dando così piena attuazione all’art 9 dello stesso Contratto. È questa la richiesta principale rivolta dal Presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro nel corso di una interlocuzione avviata con il sen. Mario Turco, impegnato nell’ultima settimana nel confronto con vari attori territoriali per fare il punto dello stato dell’arte degli interventi Cis.

“Il momento attuale, così critico e difficoltoso per innumerevoli aspetti, non conosce precedenti nella storia delle nostre imprese – dichiara il Presidente Marinaro- ed è per questo che siamo tornati a far presente al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ringraziamo per l’attenzione – l’esigenza impellente, già più volte ravvisata in tempi diversi da questa Associazione, di posizionare centralmente le nostre imprese nell’attuazione degli interventi che si andranno a mettere in campo in ambito Cis, e che ci auguriamo possano riprendere al più presto”.

A seguito del confronto, Confindustria Taranto ha inviato al sen. Turco una lettera* in cui vengono ribadite le necessità improcrastinabili per far ripartire il sistema delle imprese.

CIS TARANTO, TURCO (M5S): NUOVI INCONTRI CON LE STAZIONI APPALTANTI, RIPROGRAMMARE LE RISORSE RESIDUE

“Stiamo condividendo un percorso per eliminare tutte le criticità che ancora, purtroppo, persistono. Su alcuni progetti abbiamo anche valutato la possibilità di riprogrammare sia le risorse residue sia le risorse destinate ad interventi che hanno difficoltà di realizzazione nel medio e lungo termine. E’ chiaro che dobbiamo tornare a riunirci con frequenza, perché uno degli obiettivi di questi incontri individuali è aumentare la velocità di crociera, attualmente pari 10,4 anni residui per realizzare gli interventi programmati”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco, che oggi in Prefettura a Taranto ha incontrato le amministrazioni appaltanti e responsabili degli investimenti programmati e ammessi a finanziamento nell’ambito del Cis Taranto. Presente il Prefetto, e i rappresentanti di Invitalia, Investitalia e Presidenza del Consiglio.

“Oggi abbiamo continuato il ciclo di incontri individuali iniziati la scorsa settimana e indirizzati solo ad accelerare la spesa. Ci siamo relazionati con Comune di Statte, Comune di Taranto, Marina Militare, Mibact Puglia e nuovamente con Autorità Portuale di Taranto – spiega il Sottosegretario – Anche oggi abbiamo evidenziato gli ostacoli ai residui interventi, alcuni dei quali in ritardo da oltre un decennio, e abbiamo chiesto alle stazioni appaltanti un grande sforzo collaborativo per dare nuova linfa ad una progettualità ed esecutività ferma da troppo tempo. Oggi possono contare sul sostegno del soggetto esecutore Invitalia e sulla struttura di missione Investitalia che la Presidenza del Consiglio ha messo loro a disposizione. Avevamo garantito un nuovo passo ai progetti del Cis con un sostegno concreto e noi stiamo mantenendo la nostra promessa. Ringrazio tutti gli intervenuti per lo spirito di collaborazione mostrato a dare risposte fattive alle esigenze del territorio”.

Correlati

Commenta l'articolo: