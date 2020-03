Taranto, i medici ISDE raccontano le fiabe su Youtube contro il Coronavirus

L’iniziativa nasce dalla presidente Serra: “Dobbiamo pensare a bambini e famiglie che restano a casa”. Il canale si chiama “Tempo Di Fiabe”

Il Covid-19 non ferma la creatività né la voglia di condividere riflessioni e speranze, per sognare e imparare insieme. Dai Medici per l’Ambiente di Taranto arriva un esempio straordinario di cura della propria comunità con particolare attenzione ai più piccoli. A raccontare le fiabe ci pensano gli amici in camice bianco, proprio chi in queste ore avverte più da vicino e operativamente gli effetti di questa pandemia. Perché è anche di chi resta a casa che bisogna occuparsi. “La salute è uno stato di benessere psicofisico, quindi in questo momento di difficoltà è necessario occuparsi anche di un equilibrio minato dalla paura e dal radicale cambiamento dei ritmi quotidiani” spiega la presidente jonica di ISDE Maria Grazia Serra.

“Pensando ai bambini trasmetteremo una fiaba al giorno – annuncia – coinvolgeremo volontari e soprattutto faremo degli stessi bambini i protagonisti. Uniremo i piccoli dal nord al sud dell’Italia affidandoci alla creatività come sistema difensivo e generatore, augurandoci così di rendere più lieve e magari anche didattico questo momento di difficoltà”. Alcune fiabe, come la prima al link di seguito, sono incentrate su salute e l’ambiente, temi molto cari a questi medici e più in generale alla città dei due mari.

