Taranto: di prossima pubblicazione il bando per le supplenze negli asili nido

Quest’oggi, la giunta comunale svoltasi in video conferenza ha approvato un provvedimento con cui si dà avvio alla procedura di selezione per soli titoli di educatrici/educatori per la formazione di una graduatoria di personale idoneo a supplire alla mancanza di personale.

«È un provvedimento che stavamo studiando da tempo e per cui sono state poste le somme utili in bilancio. Sarà predisposto il bando dalla direzione Risorse Umane – fa sapere l’assessore al ramo Paolo Castronovi – così come sta avvenendo per il bando approvato nella scorsa giunta e riguardante l’assunzione a tempo indeterminato di educatrici/educatori».

