Stabilimento ArcelorMittal di Taranto, Decreto Prefettizio del 26 marzo

Nel corso del pomeriggio odierno il Prefetto di Taranto Demetrio Martino ha incontrato in collegamento audio/video i Rappresentanti sindacali delle sigle Fiom/Cgil, Fim/Cisl, Uilm e in collegamento audio il Rappresentante della sigla sindacale Usb, che ne avevano inoltrato a fine mattinata apposita richiesta.

Insieme al Prefetto hanno partecipato il Comandante Provinciale dei VVF e il Direttore dello Spesal dell’ASL di Taranto.

Nel corso della riunione il Prefetto ha richiamato l’attenzione su alcuni passaggi del decreto prefettizio dello scorso 26 marzo, ed in particolare si è soffermato, in primo luogo, sulla sospensione della attività produttiva a fini commerciali che impedisce all’azienda, durante il periodo di vigenza, di poter aumentare la forza lavoro all’interno dello stabilimento proprio al fine di limitare il rischio di contagio.

Ulteriore precisazione è stata fornita circa l’assetto organizzativo dell’azienda che limita nel massimo la presenza giornaliera di maestranze ma lascia alla valutazione dell’impresa e dei sindacati la possibilità di concordare numeri minori ferma restando l’imprescindibile garanzia della salvaguardia degli impianti produttivi e del rischio di incidente.

E’ stata poi evidenziata la rilevante efficacia in termini di tutela della sicurezza dei lavoratori dell’obbligo imposto alla impresa AMI di potenziare il servizio interno di prevenzione e protezione (RSPP), secondo le indicazioni fornite dal Direttore del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPESAL) della ASL, a sua volta, incaricato della vigilanza sull’applicazione della normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della esecuzione del provvedimento.

