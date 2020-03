Martina Franca: Coronavirus, aggiornamento del COC del 27 marzo

Al momento non ci sono ulteriori casi sottoposti al nosocomio di Martina Franca; restano quindi quattro i cittadini martinesi, ricoverati tutti all’Ospedale Moscati di Taranto, colpiti da Coronavirus.

Continua, inoltre, l’intensa attività del COC. Dopo la consegna domiciliare in città e nei punti di distribuzione dell’agro, sono state consegnate le mascherine ai supermercati cittadini. Nella giornata odierna, inoltre, i volontari di Protezione Civile, in divisa e con tesserino rilasciato dal Comune di Martina Franca, hanno consegnato le mascherine a tutti i pediatri e medici di base della città che ne avevano fatto richiesta.

A seguito dell’istanza della Direzione del P.O. Valle d’Itria, il Responsabile della Protezione Civile, l’ing. Mandina, ha autorizzato la consegna all’Ospedale di Martina di mascherine FFP2 e chirurgiche, guanti monouso e liquido disinfettante. In questo modo, il Comune ha dato un contributo alla cronica mancanza di dispositivi a disposizione di medici e infermieri nella speranza che tale situazione sia risolta in maniera adeguata dalle autorità competenti

Si comunica inoltre, che i servizi sociali del Comune di Martina Franca, stanno lavorando, nonostante l’emergenza, ininterrottamente per assistere anche le famiglie in difficoltà con l’importante contributo delle Caritas e della rete del volontariato, in modo particolare della Casa del Volontariato, e sollecitando la Regione per ricevere il contributo relativo all’integrazione ai fitti. Continua anche la sua attività il Centro Antiviolenza Rompiamo in Silenzio garantendo l’assistenza telefonica h24 al numero 331/7443573.

Prosegue, con nuove modalità, l’attività amministrativa.

Su richiesta del Sindaco, il Presidente del Consiglio, Donato Bufano, ha convocato la riunione dei capigruppo in videoconferenza ed è stata sottoposta loro la possibilità di organizzare i prossimi consigli in modalità telematica. I capigruppo, che hanno ringraziato la staff informatico che sta garantendo l’ importante supporto in questa situazione, hanno espresso la volontà di riunire le commissioni telematicamente in modo da poter riprendere il lavoro preparatorio del Consiglio Comunale. Già nel corso di questo incontro sono state avanzate delle proposte di delibere che saranno vagliate dalle Commissioni di competenza.

