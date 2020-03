“Kyma Ambiente – Amiu”, allungati i termini del bando per autisti e operatori

Slittano anche i termini per la procedura pubblica di costituzione degli elenchi di autisti e operatori da impiegare in “Kyma Ambiente – Amiu”.

Per la procedura avviata nei giorni scorsi, che mira a raccogliere candidature per stilare due graduatorie dalle quali attingere per assunzioni a tempo determinato, è stato previsto un allungamento dei termini.

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate fino al prossimo 14 aprile, in luogo del precedente termine fissato al 27 marzo.

«La decisione deriva direttamente dall’attuale situazione emergenziale – ha commentato il vicesindaco Paolo Castronovi – e per venire ulteriormente incontro alle difficoltà dei candidati abbiamo disposto anche che accetteremo domande prive di certificazione ISEE, con l’indicazione che tale documentazione dovrà essere consegnata non appena sarà possibile ottenerla da parte degli interessati».

Correlati

Commenta l'articolo: