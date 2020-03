Fim, Fiom, Uilm e Usb chiedono incontro con il Prefetto di Taranto

In merito al Decreto Prefettizio inerenti Arcelor Mittal – del 26 marzo 2020 – le organizzazioni sindacali chiedono di incontrare il Prefetto Demetrio Martino:

“Le scriventi OO.SS. in seguito all’emanazione del Decreto di cui all’oggetto, che autorizza e dettaglia le modalità di esercizio del sito siderurgico di ArcelorMittal Italia, sono a richiedere un incontro chiarificatore. Tale circostanza, a valle dei pareri Tecnici formulati, e dalle decisioni assunte, viene ritenuta indispensabile a giudizio delle scriventi, al fine di fornire alle SS.LL. in indirizzo ogni ulteriore, possibile elemento teso ad approfondire e considerare l’assetto di marcia dello stabilimento in funzione del numero dei dipendenti diretti e dell’indotto. Obiettivo questo, al sol fine profondere il massimo sforzo possibile, teso alla limitazione del contagio da Covid19 così come disposto dal Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e dal DM del 25 marzo 2020 in modifica del DPCM 22 marzo 2020. “

