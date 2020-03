Cultura, spettacoli e sport: l’assessore Marti ascolta le associazioni

L’assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport del Comune di Taranto Fabiano Marti sta effettuando, in questi giorni, una serie di videoconferenze tramite Skype con i referenti delle associazioni che operano sul territorio, per ascoltare le loro esigenze e programmare il futuro, al termine di questo difficile periodo.

«Sto cercando di ascoltare le esigenze di tutti e di condividere idee e progetti per il futuro – ha dichiarato Marti -. Momenti come questo possono essere utili proprio a fermarsi, confrontarsi e programmare. A tal proposito mi rivolgo a tutte le associazioni dando la mia disponibilità ad ascoltarle in videochiamata per confrontarci sulle loro idee. Chiunque voglia farlo, può contattarmi al mio indirizzo istituzionale assessoremarti@comune.taranto.it per concordare l’incontro virtuale. Non potrò, ovviamente, ascoltare tutti, per cui, laddove sarà possibile, cercherò di mettere insieme le aree tematiche per organizzare collegamenti di gruppo».

