Comparto pesca, confronto con il Comune

L’assessore alla Polizia Locale e allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto, Gianni Cataldino, i rappresentanti del comparto pesca, Mimmo Bisignano ed Emilio Palumbo, e alcuni operatori del settore hanno avuto un incontro al Mercato Ittico per fare il punto dopo la decisione del fermo volontario dei pescherecci dovuto all’emergenza Covid-19.

I temi affrontati tutti concentrati sulla crisi ingenerata, i riflessi sulle famiglie dei pescatori e sulla filiera con la possibile chiusura di molte pescherie per mancanza di pescato, nonché la necessità di non far mancare sul mercato un prodotto così importante per i nostri concittadini.

«Nonostante i timori degli operatori – commenta l’assessore Cataldino -, si è valutata la possibilità di far uscire in via sperimentale alcuni pescherecci garantendo comunque tutte le condizioni di tutela della salute durante la pesca e le operazioni di vendita.

L’amministrazione Melucci, che condivide l’interesse a promuovere il consumo di pesce, si farà carico di attivare nuovi canali di vendita contattando medi e grandi distributori per favorire il prodotto a “km 0”. La qualità del pescato nei nostri mari merita grande attenzione e tutti gli sforzi possibili per promuoverne la vendita e il consumo, e questa azione nata dal momento di difficoltà sarà portata avanti anche quando la crisi sanitaria sarà passata per continuare a promuovere la nostra economia del mare».

