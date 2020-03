Taranto: “Verde Amico”, liquidati i TFR

Questa mattina il presidente di “Kyma Multiservizi – Infrataras” ha provveduto a liquidare le competenze relative al TFR e all’ultimo periodo di lavoro svolto dai lavoratori del progetto “Verde Amico”.

«La partecipata “Kyma Multiservizi – Infrataras” – commenta il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci – ha provveduto a liquidare queste somme prima dei tempi previsti per cercare di alleviare il peso della perdita del lavoro ai dipendenti del progetto “Verde Amico”.

Il tutto è stato reso possibile, in quanto il Comune di Taranto su mia espressa indicazione ha messo a disposizione ulteriori sue risorse per permettere alla partecipata di poter sostenere tutti i lavoratori che si sono impegnati nella realizzazione del progetto “Verde Amico “. Oggi, infatti, terminati in tempo record i conteggi, il professor Umberto Salinas, presidente della partecipata, ha firmato i mandati di pagamento».

«È un modo – commenta il vicesindaco Paolo Castronovi – per stare vicino ai lavoratori e alle loro famiglie in questo momento particolare. Ricordiamo che “Verde Amico” è un progetto di bonifica fortemente voluto da questa amministrazione che si interrompe, purtroppo, per la mancanza del finanziamento necessario da parte della gestione commissariale per il proseguimento delle attività».

