Taranto: l’associazione Ohana al fianco dei Servizi Sociali

«In questo periodo tanto delicato – comunica l’assessore ai Servivi Sociali Gabriella Ficocelli – abbiamo avuto il piacere di conoscere una nuova realtà associativa che in questa emergenza ci sta aiutando a raggiungere i cittadini anziani e disabili che, non avendo parenti o amici che possono aiutarli, ci chiamano per i servizi di spesa e farmaco a domicilio».

L’associazione di volontariato è Ohana e l’assessore ha parlato, tramite Skype, con la presidente Caterina Contegiacomo. «Ci racconta che l’associazione è stata costituita il 18 maggio 2015 per iniziativa di un gruppo di cittadini – ha spiegato Ficocelli -, in continuità con le attività svolte all’interno di diversi CAS a Taranto nel 2014. Gli obiettivi che si sono dati come associati sono quelli di assicurare un’attività organizzata, un costante impegno di aiuto, supporto, integrazione, produzione di stimoli e motivazioni nei confronti dei cittadini stranieri e tutti coloro che possano trovarsi in condizioni di svantaggio.

Con lo stesso spirito solidaristico e di cittadinanza attiva che da sempre la contraddistingue, si mette a disposizione della popolazione, garantendo la consegna a domicilio della spesa in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Taranto che coordina il servizio. Per cui tengo a ringraziare anche questi operatori del volontariato per il loro lavoro preziosissimo».

