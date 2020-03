Sarebbe stato un incendio sviluppatosi, per cause da accertare, in un appartamento di una palazzina di via Cesare Battisti, a Taranto, a provocare il fumo che si può notare nelle immagini del video che vi proponiamo di seguito. Lo stabile è stato fatto evacuare fino a quando sono state ristabilite le condizioni di sicurezza per i residenti. Sul posto, i Vigili del Fuoco e la Polizia.

