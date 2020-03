Incendio ambulanze a Martina Franca, Turco: “Atto di pura malvagità”

“Provo solo tanta rabbia e vergogna. Vergogna per quei balordi che hanno dato alle fiamme due ambulanze della Misericordia di Martina Franca. Un gesto inqualificabile e di totale disprezzo verso l’encomiabile lavoro che i nostri volontari e operatori sanitari stanno effettuando in queste drammatiche settimane. Mi chiedo dove sia finita la coscienza di colui o di coloro che in spregio a al più elementare senso di umanità hanno provato gusto nel danneggiare i mezzi di soccorso, due dei tanti che in queste ore girano in lungo e in largo nelle nostre città. A tutti gli operatori va la mia massima solidarietà, con l’auspicio che le forze dell’ordine individuino al più presto questi vigliacchi intrisi di malvagità”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco.

