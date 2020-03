Il Banco Alimentare continua le sue attività in collaborazione con i Servizi Sociali

Continua il collegamento diretto dell’amministrazione Melucci con le associazioni che operano nel volontariato sociale. «Abbiamo incontrato, via Whatsapp, il presidente del Banco Alimentare Luigi Riso – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli -.

Il suo sorriso ci ha rincuorato perché nonostante l’attuale situazione, la macchina degli aiuti alimentari per le famiglie bisognose della nostra città, attraverso Caritas, parrocchie e associazioni del territorio, sta funzionando. Ovviamente sono in tanti ad aver paura, per il rischio del contagio o per i controlli, ma le disposizioni della Regione garantiscono la mobilità e gli spostamenti per il recupero dei pacchi e il loro smistamento con auto-dichiarazione e con tutte le precauzioni indicate dai Dpcm, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio».

Con il Banco Alimentare il Comune di Taranto ha sottoscritto un protocollo d’intesa per coordinare gli aiuti con i pacchi alimentari per i singoli o le famiglie che si trovano in grave difficoltà economica e che vengono segnalate dai Servizi Sociali.

Il Banco Alimentare, inoltre, come altre realtà ha partecipato al progetto regionale che ci vedrà impegnati nella campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. «Tutte azioni e misure che stiamo già mettendo in campo in questo periodo – ha concluso l’assessore Ficocelli – per riuscire a raggiungere i nostri utenti più svantaggiati. Voglio augurare buon lavoro al presidente Riso e a tutti i suoi operatori di aiuto, ringraziandoli per tutto ciò che fanno».

