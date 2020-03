Taranto: l’associazione “Noi e Voi” nella rete del volontariato comunale

“Noi e Voi” è una delle realtà associative tarantine che sta collaborando con il Segretariato Sociale e la Protezione Civile per la consegna della spesa o dei farmaci a domicilio per persone fragili.

«La collaborazione con don Francesco Mitidieri è uno dei nodi della rete del volontariato che abbiamo creato in assessorato – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli -, “Noi e Voi” assieme ad altre associazioni ha partecipato al progetto contro lo spreco alimentare, lavora quotidianamente per sostenere gli ex detenuti e le famiglie dei detenuti e, non da ultimo, ha sottoscritto anche il protocollo d’intesa con Coop per la spesa a domicilio».

