Specifica delega all’assessore Viggiano per completare team amministrativo in gestione emergenza Coronavirus

Con le ulteriori restrizioni del Governo per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che in parte valgono per alcuni rami della stessa pubblica amministrazione, anche la Giunta Comunale di Taranto e le direzioni tecniche dell’ente civico stanno limitando le attività non ritenute strettamente indifferibili.

Naturalmente, restano del tutto operativi i settori della Polizia Locale e della Protezione Civile in capo all’assessore Gianni Cataldino, come i Servizi Sociali seguiti dall’assessore Gabriella Ficocelli o le attività delle Società Partecipate di pertinenza dell’assessore Paolo Castronovi.

In aggiunta a queste deleghe e per potenziare la presenza dell’amministrazione comunale in tutti i frangenti dell’emergenza Coronavirus, in data odierna il primo cittadino ionico ha investito l’assessore Francesca Viggiano della ulteriore delega all’ambiente, emergenza epidemiologica e gestione dei flussi informativi.

All’assessore decano della giunta Melucci, gli auguri di buon lavoro per questo delicato incarico di raccordo e di pubbliche relazioni in questa fase di emergenza sanitaria.

