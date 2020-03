Rizzo (USB): “Comandate allargate, comportamento antisindacale ArcelorMittal”

Franco Rizzo: “ArcelorMittal, utilizzando il sistema delle comandate allargate, impedisce ai lavoratori di aderire allo sciopero indetto per oggi da USB. Mandato ai legali per denunciare la condotta antisindacale con richiesta di risarcimento di 1 milione di euro”

“Ai lavoratori di ArcelorMittal viene impedito di aderire allo sciopero da noi indetto per 24 ore dalle 7.00 di oggi. La multinazionale continua con il suo atteggiamento arrogante; questa volta, attraverso le comandate allargate, costringe i lavoratori ad andare a lavorare e a fare produzione. ledendo così un diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Ancor più nitido il quadro in un momento di crisi sociale, sanitaria ed economica come quello attuale: evidente che l’attenzione della multinazionale è unicamente rivolta alla ricerca continua ed incondizionata di profitto, che non si ferma neanche di fronte all’esigenza che viviamo oggi di tutelare la salute.

Ieri abbiamo chiesto al Prefetto di Taranto di intervenire nella vicenda per evitare che continuino a creare in fabbrica occasioni di incontro ravvicinato, e quindi di contagio da Coronavirus, tra lavoratori. Al tempo stesso, abbiamo dato mandato ai nostri legali di denunciare quella che riteniamo essere una condotta antisindacale per lesione del diritto di sciopero, con richiesta di un risarcimento pari a 1 milione di euro, somma che devolveremo ai lavoratori che non hanno potuto esercitare tale diritto e alle loro famiglie”, conclude Franco Rizzo Coordinatore provinciale USB Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: