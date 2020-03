Sarebbe risultata positiva al tampone una poliziotta della Questura di Taranto. La donna si sarebbe sentita male alcuni giorni fa e si sarebbe sottoposta agli opportuni accertamenti relativi al Covid-19. Tutto il personale sarà sottoposto al tampone.

In corso la sanificazione degli ambienti della Questura e di quelli della sezione di Polizia Giudiziaria di via Lago di Bolsena, frequentati di recente dalla donna per motivi di lavoro.

Correlati

Commenta l'articolo: