Castellaneta, aggiornamento casi Coronavirus

AGGIORNAMENTI 25.03.2020 ORE 13:30

Comunico i risultati del lotto di referti arrivati nella notte, effettuati sui dipendenti del San Pio di Castellaneta:

– 126 negativi

– 3 positivi

– 3 dubbi

I 3 casi positivi non presentano sintomi, stanno bene e trascorreranno il periodo di isolamento a casa.

Ricapitolando i dati parziali in mio possesso, il numero di persone positive al Covid-19 ad oggi è pari a 23.

Si tratta 21 dipendenti della struttura e di 2 due pazienti (trasferiti nei giorni scorsi al Moscati).

Sono stati processati 362 tamponi su circa 500 effettuati.

Per quanto riguarda la situazione generale di Castellaneta, devo purtroppo comunicarvi che 2 concittadini, ricoverati nei giorni scorsi al SS. Annunziata di Taranto per problemi respiratori, sono risultati positivi. Non sono in gravi condizioni e saranno trasferiti nella struttura covid-19 del Moscati di Taranto.

Il numero dei risultati positivi di Castellaneta è pertanto pari a 6, di cui 4 riconducibili al San Pio (1 medico, 1 infermiere, 1 operatore socio sanitario, 1 paziente).

Ai nostri concittadini che stanno vivendo questo momento difficile ed al tutto lo staff del San Pio, a nome di tutta la nostra comunità, voglio far sentire il calore del nostro abbraccio, con l’augurio che tutto vada per il meglio

