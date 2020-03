UGL Telecomunicazioni: Voucher per lo smart working dei call center pugliesi

“Come sta avvenendo nel Lazio, in Sicilia e nella Lombardia, chiediamo che anche in Puglia si utilizzi il sistema dei voucher per favorire lo smart working e più in particolare quello dei lavoratori dei call center”. È questo l’appello lanciato dal componente della Segreteria Nazionale di UGL Telecomunicazioni, Marcello Fazio, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e per conoscenza all’Assessore al lavoro Sebastiano Leo.

Il dirigente sindacale ha inviato una lettera al capo dell’esecutivo regionale per chiedergli di guardare con attenzione al mondo dei call center che, nell’ultimo dpcm sono rientrati a pieno diritto nell’elenco delle attività ritenute essenziali per il Paese.

L’esplosione del Covid-19, ha posto l’accento su uno dei nervi scoperti del settore, il lavoro a distanza o smart working. L’assoluta necessità di non creare aggregazione nei luoghi di lavoro, pena il possibile contagio, ha dato un’improvvisa accelerata alla tematica.

Tuttavia non tutte le aziende sono pronte a investirvi nell’immediato; tantomeno una parte degli stessi operatori. Lavorare da remoto, in assenza di strumentazione fornita dal datore di lavoro, quantomeno obbliga il dipendente al possesso di un PC, cosa per niente scontata. Di qui la richiesta di voucher inoltrata da Fazio ad Emiliano per rendere davvero agile il lavoro, mettendo in sicurezza i lavoratori di un asset strategico per l’intera nazione.

