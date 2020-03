USB: incontro con vertici Mittal

Rizzo: “Nulla di concreto nell’incontro odierno con i vertici Arcelor Mittal. Chiediamo un intervento del Prefetto. La fabbrica deve raggiungere i livelli minimi di produzione, in modo da ridurre al massimo nello stabilimento le occasioni di incontro tra lavoratori diretti e non”.

Nessuna risposta sostanziale dai vertici di Arcelor Mittal nell’incontro convocato d’urgenza per le 16.00 di oggi. L’Unione Sindacale di Base, in sintonia con gli altri sindacati, chiede un confronto con il Prefetto di Taranto, dott. Martino affinché vengano individuate le attività essenziali, in quanto strategiche e/o interessate da impianti a ciclo continuo. La richiesta da parte delle organizzazione sindacali è quella di ridurre ulteriormente il numero dei lavoratori, diretti e dell’appalto, presenti in azienda. Unico sistema per centrare l’obiettivo del contenimento del rischio di contagio da Coronavirus: avviare in fabbrica la gestione a comandata.

Franco Rizzo: “Dall’ultimo DPCM si evince chiaramente che bisogna assolutamente salvare la vita delle persone, ed evitare più possibile il diffondersi del contagio, data anche l’attuale offerta sanitaria sul territorio che potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alle necessità, nel caso in cui i numeri dovessero crescere. Non ci stanchiamo di ripetere che l’unica strada da percorrere è quella del raggiungimento di livelli produttivi minimi attraverso la gestione a comandata” conclude Franco Rizzo Coordinatore provinciale Usb Taranto.

