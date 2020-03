Prefettura Brindisi: D.P.C.M. 22 marzo 2020, nuove misure su attività produttive, industriali e commerciali

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, avente efficacia dalla data odierna, sono state introdotte disposizioni restrittive per lo svolgimento di attività produttive industriali e commerciali. In relazione alle previsioni contenute nel precitato provvedimento, il Prefetto ha sensibilizzato, con circolare in data odierna, le associazioni di categoria del settore produttivo industriale e commerciale, al fine di informare le imprese degli adempimenti richiesti, per la prosecuzione delle attività, in base a quanto disposto dall’art.1 del D.P.C.M , lettere D, G ed H.

Le relative comunicazioni possono essere presentate a questa Prefettura, all’indirizzo di posta certificata protocollo.prefbr@pec.interno.it., utilizzando i modelli allegati, comprensivi di visura camerale e/o di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 attestante il tipo di attività esercitata, il relativo codice ATECO e le ragioni per le quali si rende necessaria la prosecuzione dell’attività.

Per le attività espressamente autorizzate dall’art. 1, lett. a) del D.P.C.M. non è invece necessario alcun adempimento formale.

La Prefettura di Brindisi ha competenza limitata alle sole attività produttive che hanno sede nel territorio della Provincia.

