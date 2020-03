Martina Franca, Coronavirus: aggiornamento del 23 marzo 2020

Martina Franca (TA). Nella giornata odierna (23 marzo) le mascherine realizzate dalle maestranze del nostro Comune, che l’Amministrazione ringrazia, sono state distribuite nel centro storico. La consegna continuerà domani (24 marzo).

L’incassettamento in città progredisce speditamente e continua anche la distribuzione nell’agro in diversi punti di raccolta e nelle attività commerciali cittadine con maggiore affluenza di pubblico.

L’utilizzo della mascherina di cotone lavabile, che non è un Dispositivo di Protezione Individuale, è utile a ridurre la diffusione del contagio pur essendo priva di marcatura CE e va utilizzata quando si esce di casa (il meno possibile).

Si comunica, inoltre, che è attivo il servizio dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) – Sezione di Martina Franca anche in virtù di un protocollo di intesa fra la Protezione Civile Nazionale e l’ENPA nazionale. Se, in questo particolare periodo qualche cittadino in difficoltà non può prendersi cura del proprio animale domestico troverà un volontario disposto a dargli una mano chiamando ai numeri 3928728164 e 3391570026

Per i beni di prima necessità e i farmaci si invitano gli anziani e le persone in quarantena a delegare un familiare o, se non hanno una rete di assistenza domiciliare, a chiamare il numero 080 4119830 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o direttamente gli esercenti che hanno attivato il servizio a domicilio (elenco, sempre in aggiornamenti, disponibile al link di seguito https://bit.ly/39TPEdP ).

Correlati

Commenta l'articolo: