L’amministrazione Melucci vicina ai volontari

«In questi giorni di emergenza da Coronavirus, l’amministrazione Melucci cerca di essere vicina anche ai volontari che stanno aiutando le persone sole e fragili. E così il mio percorso prosegue con la visita al Centro Bassa Soglia Comunità Emmanuel dove sono stata accolta dalla dottoressa Carelli che mi ha fatto visitare la struttura», fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli.

«Sono stata nel Centro di via Pupino dove gli operatori, normalmente impegnati nell’accoglienza di persone prive di riferimenti territoriali, con problematiche di dipendenze varie e senza fissa dimora, sono momentaneamente impegnati in un servizio di supporto telefonico.

Ai recapiti telefonici 0994521635 o 3296876711, forniscono assistenza e informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, possono fissare appuntamenti per colloqui individuali o per altre esigenze di prima necessità fatte salve le disposizioni e l’uso di dispositivi di prevenzione come previsto dal decreto Salva Italia. Desidero esprimere il mio più sentito grazie ed apprezzamento – ha concluso l’assessore Ficocelli – anche agli operatori che si impegnano tanto per sostenere questo progetto e dare risposte concrete ai cittadini più fragili».

